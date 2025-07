Garlasco, legali Stasi: “Impronta Sempio intrisa di sudore e sangue”

Sull’impronta 33, trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi e attribuita dai pm ad Andrea Sempio, arrivano le conclusioni della perizia di parte dei legali di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio dell’allora fidanzata. Secondo la consulenza di parte, “si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale”. Avvocata Sempio: “Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra consulenza. Niente è stato accertato” ascolta articolo

L’impronta 33, trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi e attribuita dai pm ad Andrea Sempio, “è intrisa di sudore e sangue”. Sono queste le conclusioni della consulenza di parte depositata della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio dell’allora fidanzata avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Ad anticipare le conclusioni della perizia di parte sono stati il Corriere della Sera e il Tg1. “Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra consulenza. Niente è stato accertato”, ha commentato l’avvocata di Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sul delitto.

L'impronta L'impronta è stata rilevata vicino al cadavere di Chiara Poggi, sul muro delle scale della villetta di famiglia in fondo alle quali la ragazza è stata trovata senza vita. Le conclusioni sperimentali dei consulenti dei legali di Alberto Stasi, come spiega il Corriere, sono state consegnate alla procura di Pavia dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Per i tecnici, si legge nella relazione, l'impronta attribuita a Sempio (sia da loro sia dalla Procura) "è intrisa di sudore e sangue". Inoltre, continuano, "si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale". Non un'impronta occasionale, si legge ancora nella relazione, ma un contatto palmare intenso di chi appoggia tutto il proprio peso sul muro.

La consulenza di parte Da quanto si è appreso, i consulenti della difesa di Alberto Stasi - Oscar Ghizzoni, Ugo Ricci e Pasquale Linarello - nella loro relazione hanno ipotizzato, in base a un esperimento giudiziale svolto in laboratorio e a una simulazione in 3D al computer, che chi ha lasciato quella manata intrisa di sangue e sudore si sia appoggiato alla parete che sovrasta le scale per non perdere l'equilibrio, senza però scendere i gradini. E poi, prima di fuggire, si sia pulito frettolosamente le mani dal sangue usando un asciugamani. In più l'assassino di Chiara Poggi, è la loro ricostruzione, non sarebbe stato solo sulla scena del crimine. Per arrivare a questo esito, Ghizzoni, Ricci e Linarello hanno lavorato per settimane all'impronta 33, "grattata" 18 anni fa dalla parete della villetta di Garlasco: di quell'intonaco, agli atti, non è più rimasto nulla se non una foto su cui ci sono pareri discordanti. Per i consulenti di Stasi e per i pubblici ministeri l'impronta è di Sempio, mentre per gli avvocati di Sempio e per gli avvocati dei genitori e del fratello di Chiara Poggi non è così. Sono convinti che quella, oltreché non databile, sia una impronta intrisa di sudore e non individuabile.

Le reazioni La consulenza della difesa di Stasi va quindi in direzione opposta rispetto a quelle già depositate dai legali di Sempio e dalla famiglia Poggi. "Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea Sempio verrà a galla, prima o poi", ha commentato l'avvocata di Sempio Angela Taccia. Dalle relazioni dei consulenti dei difensori di Sempio risulta che quella traccia palmare non è attribuibile a lui e che non c'è presenza di sangue.