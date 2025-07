West Nile, aumentano contagi nel Lazio: rafforzate misure prevenzione

La provincia di Latina è l’epicentro dell’epidemia, con 26 casi, tra cui un decesso avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale di Fondi. Gli altri due contagi riguardano la provincia di Roma, nei comuni di Anzio e Nettuno. Nel dettaglio, tra i 28 pazienti: 11 sono ricoverati in reparti ordinari (per altre patologie), 11 sono in cura a domicilio, 3 sono stati dimessi, 2 si trovano in terapia intensiva, uno è deceduto. In provincia di Latina i Comuni di presunta esposizione sono Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sezze, Sabaudia. In provincia di Roma i Comuni di presunta esposizione sono Anzio e Nettuno.

Iss: nel 2025 in Italia 96 casi di dengue e 30 di Chykungunya

Intanto, l’Istituto Superiore di Sanità ha reso noto che allo scorso 22 luglio in Italia sono stati segnalati 96 casi di dengue e 30 di chikungunya, nessuno dei quali letale. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità (Iss). La febbre dengue e la chikungunya rientrano tra le arbovirosi, un centinaio di malattie causate da virus trasmessi da animali come zanzare o zecche tramite il loro morso o puntura. In Italia è da tempo attivo presso l'Iss un sistema di sorveglianza che monitora l'andamento di chikungunya, dengue, zika, West Nile, usutu, encefalite da zecca e le infezioni neuro-invasive da virus Toscana. Nell'ultima rilevazione, precisa l'Istituto, per quel che riguarda la dengue, 93 dei 96 casi sono associati a viaggi all'estero, in particolare in Sud America, Africa occidentale e Sud-Est asiatico. L'età mediana delle persone contagiate è 41 anni. Associata a viaggi all'estero anche la quasi totalità delle infezioni da chikungunya (29 su 30); in tal caso l'area di provenienza è soprattutto l'Africa orientale. L'età mediana dei contagiati è di 46,5 anni. Lo scorso anno sono stati registrati complessivamente 741 casi di dengue e 17 di chikungunya.