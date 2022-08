1/10 ©Ansa

Indossare indumenti di colore chiaro dal crepuscolo all'alba, con pantaloni e maniche lunghe, usare repellenti cutanei e, per gli ambienti, insetticidi a base di piretro. Ma anche soggiornare e dormire solo in ambienti provvisti di zanzariere alle porte alle finestre, preferibilmente trattate con repellenti per zanzare e usare il condizionatore durante la notte. Questi i consigli della Regione Veneto per prevenire la West Nile, pericolosa soprattutto per anziani e persone deboli, che rischiano una forma neuroinvasiva grave

GUARDA IL VIDEO: West Nile, cosa sapere sul virus trasmesso dalla zanzara