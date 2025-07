Uomo precipita e muore in Trentino, altro incidente in Valle d'Aosta

Tragedia sulle montagne del Trentino. Un escursionista di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal sentiero Viel dal Pan nella zona della Marmolada nei pressi di passo Fedaia in Alta Val di Fassa. Stando alle prime informazioni la vittima è caduta dopo aver perso l'equilibrio. Le operazioni di recupero dell'escursionista sono rese difficile dal maltempo in quota. Giunta sul posto, l'equipe medica non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Pochi giorni fa un 80enne è morto dopo essere precipitato mentre stava camminando lungo lo stesso sentiero.

Un'escursionista morta anche in Valle d'Aosta

Oggi un'altra tragedia in montagna è avvenuta anche in Valle d'Aosta. Una donna tedesca è morta precipitando per circa 100 metri in un salto di rocce. L'incidente è avvenuto nella zona del Colle della Lace, a quota 2.000 metri, Valle del Lys. Intervenuto il Soccorso alpino per il recupero del corpo.