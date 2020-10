Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In totale, in provincia di Caserta, sono 4.312 le persone attualmente positive e assistite per la gran parte a casa, con una percentuale di circa il 5% ricoverata in ospedale

7:37 - Crescita esponenziale in Comuni 'zona rossa' del Casertano

Quasi 600 positivi in 24 ore nel Casertano, con quattro persone decedute. È l'allarmante il dato reso noto dall'Asl di Caserta: 580 i positivi in più rispetto a 24 ore prima con una percentuale dei contagi che schizza ad oltre il 30% dei tamponi processati (1.836). Crescita esponenziale nei due comuni dichiarati zona rossa: a Marcianise si contano 285 positivi; ad Orta di Atella 222 . Anche Caserta e Aversa, seconda città della provincia, fanno registrare incrementi da record: 42 più delle 24 ore precedenti i positivi nel capoluogo (in totale sono 302),cinquanta ad Aversa (277 il dato complessivo). In totale, nel Casertano, sono 4.312 le persone attualmente positive e assistite per la gran parte a casa, con una percentuale di circa il 5% ricoverata in ospedale. Numeri importanti anche nei comuni attorno Aversa, da settimane molto colpiti dal Covid: 125 a San Cipriano d'Aversa, 183 a Casal di Principe, dove il sindaco Renato Natale, da poco guarito dal Coronavirus e rientrato dalla quarantena fatta a Milano, ha spiegato sulla sua pagina Facebook che nel suo comune c'è ormai "un positivo ogni 146 abitanti".