Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sit-in di ristoratori ed esercenti dell'area flegrea ieri sera al porto di Baia per protestare contro le misure introdotte dal Dpcm del 24 ottobre scorso. Chiuse le attività alle ore 18 gli esercenti, soprattutto di Bacoli e Monte di Procida, con una presenza anche di piccoli imprenditori di Pozzuoli, riuniti nell'associazione 'Attività Flegree Unite', hanno presidiato per circa un'ora la zona portuale con cartelli e fiaccole esponendo le proprie ragioni e chiedendo alle istituzioni di rivedere i provvedimenti restrittivi adottati dal governo. La manifestazione pacifica è andata avanti nonostante la pioggia che in serata ha interessato con insistenza la zona flegrea, frenando, comunque, una più ampia partecipazione. La protesta degli esercenti flegrei era stata avviata nella serata di lunedì dall'iniziativa di un ristoratore di un noto locale del centro storico di Bacoli che alle 23, ora di inizio del coprifuoco, aveva aperto il proprio locale e illuminato gli ambienti esponendo la scritta: "Teniamo accesa la speranza".