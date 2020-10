Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Altro boom di contagi da Covid-19 nel Casertano: 517 in 24 ore, con quattro decessi (87 in totale). Positivo oltre il 50% dei tamponi (987 quelli processati), un dato mai riscontrato in oltre sette mesi di pandemia.

Intanto, sono 2.427 i nuovi casi in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:39 - Teatro San Carlo: "Qui nessun focolaio, solo 10 casi"

"Non c'è nessun focolaio al San Carlo, sono solo dieci i casi accertati fino a ora''. Lo comunica il direttore generale della Fondazione Emmanuela Spedaliere in una nota in cui si conferma "in via cautelativa al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19", la sospensione delle attività artistiche e di palcoscenico fino al prossimo 5 novembre. "Dieci i casi - specifica Spedaliere - di cui due segnalazioni di positività accertata da parte dei nostri dipendenti a seguito delle quali la Fondazione ha attivato immediatamente l'operazione di screening nei settori colpiti. Da questa azione, sono risultati otto lavoratori asintomatici, tutti isolati. A seguito del Dpcm del 25 ottobre, il sovrintendente ha sospeso le attività di palcoscenico per dieci giorni, il tempo necessario per riorganizzare la programmazione delle prossime settimane''. Come da protocollo aziendale si specifica che tutti i lavoratori, 48 ore prima del rientro, saranno sottoposti a tampone antigenico.

7:31 - Boom contagi nel Casertano nelle ultime 24 ore



Altro boom di contagi da Covid-19 nel Casertano: 517 in 24 ore, con quattro decessi (87 in totale). Positivo oltre il 50% dei tamponi (987 quelli processati), un dato mai riscontrato in oltre sette mesi di pandemia. Il numero delle persone attualmente positive in provincia di Caserta ha superato quota cinquemila (5.086), e se le terapie intensive per il momento tengono, gli altri reparti degli ospedali che accolgono pazienti meno gravi, sono ormai al collasso. Il report giornaliero dell'Asl di Caserta attesta inoltre un rallentamento della curva dei contagi a Marcianise, comune dichiarato zona rossa, dove oggi si sono registrate 12 nuove positività (315 in totale); calo anche ad Orta di Atella, altro comune del Casertano in cui è stato imposto il lockdown, dove i nuovi casi sono stati 14 (251 complessivi)