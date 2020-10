Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Campania è fortemente raccomandata la chiusura dei cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre.

Intanto, in Campania ieri si sono registrati 3.103 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:32 - Commercianti in corteo a Caserta: "Subito contributi"

Prima il ritrovo nella piazza antistante il monumento ai caduti, un luogo scelto non a caso, ma "in quanto il simbolo di una città che non vuole arrendersi", quindi il corteo per le strade del centro, pacifico e con la stretta osservanza delle norme anti-Covid, tra mascherine e distanziamento. E' così che i commercianti di Caserta hanno protestato, sfogando la loro frustrazione per "le continue restrizioni nazionali e regionali"; dalle strade di Corso Trieste, cuore del capoluogo che da anni vive una crisi del commercio che sembra irreversibile, gli esercenti hanno lanciato una disperata richiesta di aiuto alle istituzioni locali e nazionali. "Chiediamo contributi che possano quanto meno attutire le ingenti perdite di questi lunghi mesi in preda alla pandemia" hanno spiegato. La mobilitazione è iniziata questa mattina con un presidio realizzato davanti al Monumento ai Caduti per raccogliere le adesioni alla manifestazione; è poi stata posta anche una bara con un manifesto che annunciava la morte del lavoro; in serata sono stati aggiunti dei lumini. Al corteo, giunto fino all'esterno della Prefettura, hanno preso parte non solo ristoratori, ma i rappresentanti di tutte le categorie e anche alcuni gruppi di tifosi della Casertana e del team di basket della Juvecaserta.



7:37 - 2 novembre: in Campania si raccomanda chiusura cimiteri

L'Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per assumere, di concerto con l'Anci Campania, le determinazioni necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre. Fortemente raccomandata la chiusura dei cimiteri.