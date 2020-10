Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Il governo ragiona sull'eventuale lockdown, mentre le Regioni cominciano autonomamente la stretta. In Valle d'Aosta scatta il coprifuoco dalle 21 alle 5. In Campania stop anche a nidi e materne fino al 14 novembre. Didattica online per le scuole superiori in Umbria e in Piemonte. In varie città la protesta dei lavoratori vittime delle restrizioni. Conte: blocco licenziamenti prolungato a fine marzo