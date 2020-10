4/20

Le vittime, in totale, sono 38.618, con 297 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 199). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 5.859, per un totale di 289.426. I ricoverati con sintomi sono 17.966 (+972). Sono invece 331.577 le persone in isolamento domiciliare (+24.531)

Le tappe del contagio globale