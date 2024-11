Correra, in centinaia ai funerali a Napoli: "Vivi sempre in noi". FOTO

Amici, parenti e cittadini comuni si sono ritrovati nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello per salutare il 18enne, morto pochi giorni fa a causa di uno sparo partito da una pistola tenuta in mano dal cugino (19 anni). L'arcivescovo don Mimmo Battaglia ai ragazzi presenti: "Basta con ogni logica di violenza, non possiamo fingere"