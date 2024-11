Giovane ucciso nel Napoletano, il 17enne fermato ha confessato

Nella notte tra venerdì e sabato, a San Sebastiano al Vesuvio, il minorenne (da poco scarcerato) ha ucciso con un colpo di pistola Santo Romano, che era intervenuto per sedare una lite cominciata per un pestone a un piede. La fidanzata: "Non si può morire così" ascolta articolo

Ha confessato il 17enne fermato nella serata di ieri per l'omicidio di Santo Romano, il 19enne che nella notte tra venerdì e sabato, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è intervenuto per sedare una lite in cui era coinvolto un amico (cominciata per un pestone a un piede) finendo ucciso con un colpo di pistola.

Da poco scarcerato Il reo confesso, che ha sparato al petto al 19enne in piazza Raffaele Capasso, era stato da poco scarcerato dall'Istituto penale minorile di Nisida. Su di lui gravano infatti numerosi precedenti penali, con denunce e anche un arresto. I carabinieri hanno chiuso le indagini in poche ore: è bastato infatti visionare alcune immagini dei circuiti di videosorveglianza del Comune in provincia di Napoli per arrivare all'auto del ragazzo e poi direttamente a lui. Si trovava sotto casa, nel quartiere napoletano di Barra. La dinamica Sulla dinamica c'è ora la certezza che Santo Romano sia stato ucciso solo perché aveva provato a mettere pace tra i due gruppi che litigavano: il tutto era nato per un banale pestone a un piede. Nelle ore successive al delitto, i militari avevano cercato di ricostruirne l'omicidio dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni: c'è infatti chi aveva riferito di avere visto il 17enne sparare subito dopo la lite, da una Smart nera, e chi invece aveva sostenuto che il reo confesso si fosse prima allontanato dalla piazza e poi avesse fatto ritorno a bordo della Smart da cui ha sparato. I colpi, secondo il loro racconto, avrebbero raggiunto la vittima e un coetaneo, rimasto ferito in maniera più lieve. In ogni caso, erano stati in parecchi a indicare il 17enne come colui che aveva premuto il grilletto. Ora è arrivata la confessione.