Napoli, 18enne ucciso, il questore: "Da soli non possiamo farcela"

"C'è un problema sociale e dobbiamo affrontarlo insieme", spiega Maurizio Agricola, in un'intervista a La Repubblica, dopo l'omicidio di Arcangelo Correra. Il giovane è stato colpito per sbaglio da un colpo sparato da un'arma da fuoco. Fermato il cugino della vittima

"Tutto è migliorabile e lavoreremo con la prefettura su come rendere più efficaci prevenzione e repressione, anche se su questo punto vorrei non sfuggisse la capacità di risposta delle forze dell’ordine: gran parte dei delitti compiuti sono stati risolti rapidamente, segno che la conoscenza del territorio è profonda da parte degli investigatori. Ma da soli non possiamo farcela, occorre un'azione multidisciplinare". Lo dice il questore di Napoli, Maurizio Agricola, in un'intervista a La Repubblica, dopo l'omicidio di Arcangelo Correra, 18 anni, morto ieri mattina dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa a Napoli.

"Mentalità camorristica" "Noi non ci tiriamo indietro, ma senza un'azione sinergica che veda in campo anche scuola, famiglia e istituzioni tutte, non ce la si fa - ha aggiunto il questore -. C'è un problema sociale e dobbiamo affrontarlo insieme. Occorre seminare la cultura della legalità tra i bambini, lavorare nel sociale e affermare anche il valore dello sport che è un volano di inclusione. Io penso che dove c'è il bello, questo diventa sempre più attrattivo del male". "Purtroppo - ha sottolineato ancora - è facile trovare armi anche nel dark web, come ha spiegato di recente il procuratore, Nicola Gratteri". "Se si gira armati, se si spara per un nonnulla, è evidente che è radicata una mentalità camorristica e una metodologia di azione criminale camorristica", ha poi chiarito.

Un 'gioco' finito male Sul caso del 18enne rimasto ucciso da un colpo di pistola il 9 novembre, inizialmente, si pensava a un agguato. E invece, con il trascorrere delle ore, la storia è cambiata: l'ennesimo ragazzo che ha perso la vita violentemente tra Napoli e provincia, il terzo in soli 17 giorni, sarebbe morto per un 'gioco' finito male. In serata il fermo di un suo amico e parente: sarebbe stato lui a esplodere il colpo "per errore". Poco prima delle 5, Arcangelo Correra, incensurato, era con altri due amici tra cui un suo parente, Renato Caiafa, 19 anni, fratello minore di Luigi Caiafa, un ragazzo ucciso nel 2020 nel corso di una rapina da un poliziotto. Sembra che proprio Renato stesse maneggiando una pistola quando è partito un colpo che ha raggiunto Arcangelo alla testa. In particolare, forse per testare l'arma, il giovane avrebbe "scarrellato" e sarebbe stato espulso anche un proiettile, trovato a terra, sul posto. Poi è partito il colpo mortale. A raccontare questa versione è stato lo stesso Caiafa, che si è recato spontaneamente in questura. La polizia dovrà ora verificare se la dinamica sia stata esattamente questa.