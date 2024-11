Napoli, sparatoria all’alba in zona Tribunali: 18enne in fin di vita

Secondo quanto trapelato il 18enne, incensurato, sarebbe il cugino del 17enne ucciso da un poliziotto il 4 ottobre del 2020 durante una rapina nel cuore di Napoli. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, un uomo si è avvicinato alla vittima che si trovava su via dei Tribunali, all'angolo piazza Sedil Capuano, e ha sparato un colpo di pistola alla testa prima di dileguarsi

Ancora una sparatoria che coinvolge giovanissimi nella notte a Napoli. Un 18enne si trova in fin di vita all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato raggiunto, intorno alle 5 di questa mattina, da un colpo di arma da fuoco alla testa. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che il giovane è rimasto ferito nel centro storico del capoluogo campano, in zona Tribunali. Dinamica in fase di ricostruzione a cura della Squadra Mobile di Napoli che indaga sull'episodio.