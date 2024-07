Scampia, fiaccolata per le vittime alla Vela Celeste. FOTO

Il corteo si è tenuto in serata, per ricordare le vittime del crollo del ballatoio della Vela Celeste. Al momento il bilancio è di tre morti. La manifestazione è partita davanti alla sede dell'università, dove si trovano gli sfollati che non possono tornare in casa dopo la tragedia. L’iniziativa promossa dal Comitato per le Vele, chiede alle istituzioni "tutti gli aiuti e i supporti possibili”