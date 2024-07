Crollo alla Vela Celeste di Scampia, chi sono le vittime e i feriti

Le vittime del crollo sono Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione. Roberto Abbruzzo, 29 anni, è morto sul colpo: macellaio della zona, lascia una figlia di circa 2 anni. Margherita Della Ragione, 35 anni, è morta in nottata in ospedale per un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto a causa dei gravi traumi riportati. "Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

I feriti

I sette bambini feriti sono tutti in codice rosso nell'ospedale Santobono della città: hanno tra i 2 e i 10 anni. Fra loro, due bambine di 7 e 4 anni sono in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio e sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Due adulti sono all'Ospedale del Mare: si tratta di Luisa Abbruzzo, 23 anni, e Giuseppe Abbruzzo, 33 anni, ricoverato in codice rosso. Nell'ospedale Cardarelli sono ricoverati in codice rosso, non in pericolo di vita, altri feriti, tra cui Carmela Russo, 34 anni, Martina Russo, 24 anni, e Patrizia Della Ragione, 53 anni.