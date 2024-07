Crolla ballatoio a Scampia, 2 morti e 13 feriti di cui 7 bambini

Questo l’ultimo bilancio dopo il crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Napoli, registrato intorno alle 22,30 di ieri. La struttura è stata evacuata e secondo i Vigili del fuoco non ci sarebbero persone sotto le macerie. Intanto la Procura della Repubblica di Napoli ha confermato l’apertura di un'indagine per fare luce sulle cause del crollo, mentre il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione per coordinare la macchina dei soccorsi

A perdere la vita sono stati un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell'arrivo in ospedale. I 7 bambini coinvolti tra i feriti hanno tra i 2 e gli 8 anni: per loro traumi, fratture e contusioni.

E' di due morti e 13 feriti, di cui 7 minori alcuni dei quali in condizioni serie, l’ultimo bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli, registrato intorno alle 22,30 di ieri. Questo quanto riferito dalla prefettura locale. E secondo i Vigili del fuoco non ci sarebbero persone sotto le macerie.

I soccorsi

In base a quanto emerso a cedere è stato un ballatoio del terzo piano, che ha coinvolto poi nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. Proprio i Vigili del fuoco hanno terminato l'evacuazione con l'autoscala dei piani alti e, insieme agli uomini della polizia, hanno portato a termine i rilievi sul luogo della tragedia. Appena dopo il crollo, diverse persone impaurite si sono riversate per strada.

La Vela Celeste

Ad essere coinvolta, come detto, è stata la Vela Celeste ovvero una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l'abbattimento di altre Vele abbattute in precedenza nel quartiere. Proprio ad aprile scorso, tra l’altro, era stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell'amministrazione Manfredi relativo alle Vele di Scampia con i lavori di riqualificazione relativi alla Vela B (la stessa “Vela Celeste”) con uno stanziamento di circa 18 milioni di euro all'interno del Piano periferie.

Attivato dal prefetto il Centro coordinamento soccorsi

Intanto la Procura della Repubblica di Napoli ha confermato l’apertura di un'indagine che faccia luce sulle cause del crollo, mentre il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione in Prefettura a Napoli per coordinare la macchina dei soccorsi. Dopo aver attivato il Centro coordinamento soccorsi (Css), è stato fatto il punto della situazione per gestire gli interventi di messa in sicurezza della zona e di assistenza alle persone rimaste senza casa. Presente anche il sindaco di Napoli, Manfredi, con il quale di Bari è stato impegnato in un sopralluogo sul posto insieme a tutte le componenti del centro coordinamento soccorsi.

Disposti i servizi antisciacallaggio

Lo stesso Css resterà attivo per seguire l'andamento della situazione. Il prefetto ha disposto i servizi di vigilanza ed antisciacallaggio da parte delle forze dell'ordine, anche considerando che l'edificio è stato evacuato, mentre il sindaco di Napoli ha organizzato l'assistenza dei servizi sociali sul posto. Il prefetto ed il sindaco hanno anche incontrato, dopo il crollo e durante la notte, alcuni consiglieri della municipalità per fornire agli abitanti della Vela il massimo supporto possibile, specie dopo l’evacuazione della struttura.