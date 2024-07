Napoli, crolla ballatoio a Scampia, un morto e diversi feriti

Sarebbe di un morto e sei feriti, due dei quali in modo grave, il bilancio del crollo verificatosi questa sera su un ballatoio al terzo piano della Vela Celeste, l'insediamento popolare del quartiere di Scampia, a Napoli. Il crollo ha coinvolto a scatta i ballatoi del secondo e del primo piano. Lo si apprende da fonti qualificate. I vigili del fuoco, dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l'evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell'edificio. Sul fatto la Polizia ha aperto un'indagine. Non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche. Non è ancora chiaro se tra le persone coinvolte vi fossero anche bambini. La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi dopo l'abbattimento degli altri edifici per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti. Le Vele, sette in tutto, furono costruite tra il 1962 e il 1975 su un progetto dall'architetto Franz Di Salvo. Nel progetto erano previsti anche centri aggregativi e spazi comuni, uno spazio di gioco per bambini e altre attrezzature collettive. Un "nucleo di socializzazione" che non fu mai realizzato contribuendo al fallimento dell'opera come concepita.