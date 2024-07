Fiamme nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nessun ferito

Un’alta colonna di fumo nero è stata osservata nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, a causa di un incendio scoppiato nei pressi del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, che fa parte della rete della Federico II, forse causato dalla combustione di alcuni pneumatici stipati in un'area agricola privata. Stando alle prime indagini, non si segnalano feriti. Alcuni utenti sui social hanno comunque riferito dell’evacuazione dei dipartimenti universitari “a causa del fumo”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco coadiuvati dai carabinieri della stazione di Bagnoli.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Fortunatamente nelle vicinanze del luogo in cui è scoppiato il rogo non sarebbero presenti abitazioni. Le fiamme, secondo quanto emerso, non avrebbero nemmeno interessato i tralicci dell'alta tensione, tenuti sono sotto controllo dal lavoro dei pompieri. Per domare l’incendio è stato chiesto anche l'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento nelle zone non raggiungibili via terra.