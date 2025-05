Udine, incidente sul lavoro: morto operaio 50enne travolto da muletto

L' operaio Paolo Straulino è morto dopo essere stato travolto da un muletto in una cartiera di Ovaro, in provincia di Udine. Il collega alla guida del mezzo è fuggito ed è stato poi rintracciato, in stato di shock. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. Sono in corso le indagini dei carabinieri

Incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri in una cartiera di Ovaro, in provincia di Udine. Un operaio di 50 anni, Paolo Straulino, di Sutrio, è morto dopo essere stato travolto da un muletto condotto da un collega. L'incidente è accaduto attorno alle 22.30 di ieri. L'operaio investito è deceduto all'istante. L'uomo che stava manovrando il mezzo investitore è fuggito ed è stato ritrovato, in stato di shock, solo attorno a mezzanotte. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Indagini in corso



Secondo una prima ricostruzione, il 50enne stava spostando un rotolo di carta, che era caduto da un altro muletto, quando è stato investito da un altro mezzo per la movimentazione delle merci, guidato da un collega che non si era accorto della sua presenza lungo la traiettoria. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale Sores Fvg, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'operaio. Le indagini sono condotte dalla Procura di Udine: i carabinieri, insieme agli ispettori dell’Azienda sanitaria, stanno effettuando i rilievi e verificando l’osservanza delle misure di sicurezza previste. Per circa un'ora e mezza, si è temuto anche per la sorte dell'uomo alla guida del muletto: dopo essersi accorto dell’accaduto, si è allontanato sconvolto e solo in seguito è stato rintracciato. L'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Straulino lascia due fratelli e una sorella.