Quindicenne ucciso a Napoli, diversi minorenni interrogati nella notte

Mondo

Non solo la Francia riflette sul rapporto fra bambini e ragazzi e tecnologia: diverse proposte di limitazioni sono allo studio anche a New York, nella Repubblica di San Marino e nel Regno Unito. In alcune nazioni l’uso del cellulare è già vietato o regolato nelle scuole, ad esempio in Svezia, Finlandia e Olanda. Mentre in Italia, ha annunciato il ministro dell’Istruzione, sono in arrivo nuove restrizioni per asili, elementari e medie