Napoli, quindicenne ucciso a colpi di pistola in pieno centro

Ancora sangue a Napoli. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte, intorno alle 2 del mattino, in via Carminiello al Mercato, all’angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Da quanto emerge finora, l'adolescente era incensurato ed è morto sul colpo. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, intervenuta dopo una telefonata che segnalava l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.