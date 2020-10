2/15 ©Ansa

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro ha spiegato che "la curva che noi oggi abbiamo di crescita è analoga a quella della popolazione generale ma è altrettanto vero che stiamo collaborando strettamente con il Ministero dell'Istruzione per analizzare i dati e per poter fornire un'analisi un po' più dettagliata che uscirà nelle prossime giornate anche per manifestare la massima attenzione e per fare in modo di tutelare da una parte il funzionamento della scuola dall'altra la salute di tutta la popolazione"

