Covid-19, monitoraggio Iss: indice Rt nazionale sale a 1,7

Dall’ultimo rapporto settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) emerge che in Italia l’epidemia è in "rapido peggioramento" e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. Nello specifico, il report evidenzia che “in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo”. Il monitoraggio conferma, pertanto, una situazione "complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane”.

Rischio alto per 11 regioni

Nello specifico, l'ultimo monitoraggio settimanale indica che in Italia sono 11 le Regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARS-CoV-2: l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto. Ministero della salute e Iss precisano che 5 tra queste 11 Regioni sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale, "ma il dato non è attendibile perché la sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione".

Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e la provincia di Bolzano, invece, sono nello scenario 4. Mentre altre 8 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese.

Rezza: “Oltre 31mila positivi. Positivi 10% su tamponi. Virus galoppa”

“Oggi non ci sono buone notizie, ieri 26.831 casi oggi abbiamo superato 31mila abbondamente”, ha dichiarato Gianni Rezza, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in occasione della conferenza stampa sull'analisi dell'evoluzione di Covid-19 in Italia. "La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati supera il 10% e non è un buon indicatore. Indica che l'epidemia galoppa, che il virus circola in maniera abbastanza veloce”, ha aggiunto l’esperto, precisando: “Il numero di tamponi è ancora aumentato a 215.085 da 201.452 di ieri, continua questo trend, stiamo aumentando la capacità di fare tamponi in maniera veramente ottima, rilevante”.