Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Milano, Sala: "Su mio tavolo ad oggi no progetto lockdown"

"Io posso solo dirvi che ad oggi non ho sul mio tavolo un progetto di lockdown, di intensificazione". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al confronto online sul "Piano per la Ripresa, l'Innovazione e lo sviluppo di Milano e dell'Area Metropolitana", redatto da Cgil Milano. "Poi non c'è nessun vero lockdown neanche Francia e Germania lo stanno facendo, ma se mai intensificazione - ha aggiunto -. Ma se sarà necessario lo faremo senz'altro e non sarà certo io a difendere nulla. E smettiamola di fare i balletti 'prima la salute'. No, non c'è prima la salute, c'è prima la nostra vita, l'economia che non e' l'economia del Più ma è l'economia delle famiglie, per cui bisogna stare molto attenti oggi".