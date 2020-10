14/17 ©Fotogramma

Le scuole, dall'asilo nido al liceo, resteranno aperte durante il lockdown, con un "protocollo rafforzato" sulle misure anti-Covid. Tra le principali novità, l'uso della mascherina in classe diventa obbligatorio per i bambini dai 6 anni in su, mentre finora era imposto solo a partire dalla prima media. Gli ingressi e le uscite da scuola saranno scaglionati per evitare il più possibile che gli alunni si incontrino, così come le ricreazioni che avverranno per gruppi. Resteranno operative le mense scolastiche, mantenendo la distanza di almeno 1 metro tra i ragazzi