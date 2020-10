1/22 ©Getty

Deciso rimbalzo dell'Europa nel terzo trimestre del 2020 dopo la forte contrazione causata dal lockdown di primavera per la pandemia di coronavirus. L'Eurostat ha diffuso le stime sul Pil per dieci Paesi, per i quali sono disponibili i dati: l'Italia è sul terzo gradino del podio, preceduta da Francia e Spagna. La Germania non è tra le prime nazioni, ma aveva subito un calo del Pil minore

Pil Italia in forte rimbalzo: +16,1% nel terzo trimestre