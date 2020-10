Ipotesi lockdown in Francia, alle 20 il discorso di Macron. DIRETTA

Secondo l'emittente BFM TV, il governo francese - dopo il fallimento delle restrizioni decretate due settimane fa - prevede un confinamento a livello nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì, anche se più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa. Nuove limitazioni anche in Svizzera per bar, università ed eventi. In Germania la cancelliera Merkel annuncia "misure pesanti"