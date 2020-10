Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Varato il "decreto ristori" da oltre 5 miliardi ( TUTTE LE MISURE ). Stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio. "Senza misure si rischia un nuovo lockdown" avverte Conte che oggi risponderà in Question time alla Camera. Nuovo record di contagi e picco di decessi. Balzo delle terapie intensive ( IL BOLLETTINO ). Ricciardi invoca il lockdown per Milano e Napoli. No di Fontana Per Sala decisione tra 10-15 giorni . La Francia intanto si prepara al lockdown nazionale. Stasera l'annuncio di Macron. La misura potrebbe scattare subito e durare un mese Stima choc in Germania: “A fine settimana 20mila casi in più al giorno”.