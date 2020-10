Decreto ristori, come funzionano gli aiuti alle aziende chiuse

Il governo ha stanziato diversi miliardi per aiutare le imprese che sono state costrette a chiudere. Ecco come funzionano i contributi

Il governo torna a mettere in campo gli aiuti a fondo perduto per le imprese, già utilizzati nel decreto "rilancio" tramite l'Agenzia delle Entrate. Lo ha fatto per quelle attività economiche che sono costrette a rimanere chiuse per ridurre i contagi. Gli aiuti del decreto "ristori", secondo il governo, arriveranno a 462mila imprese, incluse quelle con un fatturato annuo superiore ai 5 milioni di euro che quest'estate erano rimaste escluse.

Come funzionano i contributi

I contributi saranno corrisposti sulla base di quanto ricevuto per il decreto "rilancio": le discoteche riceveranno quattro volte tanto rispetto all'estate; teatri, cinema, ristoranti, piscine e palestre due volte tanto; bar, gelaterie e alberghi il 150 per cento, mentre i taxi avranno lo stesso importo incassato fino a ora. Per le attività più piccole, sotto i 400mila euro di giro d'affari, si tratta di cifre tra i 2.000 e i 5.000 euro una tantum. Chi invece non aveva richiesto prima il contributo si vedrà corrisposte le stesse somme, calcolate sulla base della perdita di fatturato di aprile 2020 - in pieno lockdown - rispetto a un anno prima. Così come anche le aziende con un giro d'affari superiore ai 5 milioni di euro.

Le tempistiche

Il governo ha promesso di erogare i soldi il 15 novembre per chi li aveva già ricevuti, in automatico, mentre per tutti gli altri i soldi arriveranno un mese dopo, il 15 dicembre. Tempi che, stando alla velocità con cui erano stati distribuiti i soldi nell'estate, sembrano essere realistici. Allora il governo aveva distribuito più di 6 miliardi tramite l'Agenzia delle Entrate, con lo stesso meccanismo, a un numero molto superiore di aziende. E lo aveva fatto in circa 3 mesi, secondo il bonus tracker di SkyTG24. L'auspicio è ovviamente che i tempi possano essere ulteriormente ridotti, perché le aziende sono già state durante colpite.