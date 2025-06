Legacoop lancia un piano da 10 milioni di euro per l’innovazione

L’ecosistema innovativo di Legacoop ha sviluppato un programma per sostenere i processi di trasformazione tecnologica delle imprese cooperative, in particolare micro e PMI

Un piano da 10,6 milioni di euro per rilanciare l’innovazione delle imprese cooperative italiane: è la strategia di Legacoop per permettere alla cooperazione di rispondere alle grandi sfide ambientali, tecnologiche e di mercato, attraverso risorse e programmi concreti che si muovono su 3 principali traiettorie: rafforzare le competenze, favorendo in particolare le cooperative attive nelle aree economicamente più svantaggiate, potenziare la competitività delle piccole e medie imprese, con l’implementazione di tecnologie abilitanti quali Intelligenza Artificiale, Big Data ed e-commerce e infine sostenere la cooperazione tra cooperative, per creare nuove opportunità di crescita e benefici condivisi, tramite il finanziamento di progettualità di rete e intersettoriali.