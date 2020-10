Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown

L'ondata di contagi non si arresta e diversi Paesi europei pensano a ulteriori restrizioni per provare a contenere il virus. Atteso per stasera il discorso di Macron che potrebbe decretare il nuovo stop a quasi tutte le attività nel Paese transalpino. Anche Angela Merkel propone lo stop di bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema

Il coprifuoco non è più sufficiente contro il coronavirus che continua a dilagare e alcuni Paesi in Europa, dalla Francia alla Germania, si preparano al lockdown nazionale o a chiusure regionali. Un tentativo di frenare la seconda ondata che sta colpendo indiscriminatamente il Vecchio Continente, con l'Oms che segnale un allarmante aumento del 40% delle vittime di Covid-19 rispetto alla settimana precedente (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Francia, atteso il discorso di Macron approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Il primo Paese europeo a tornare in lockdown potrebbe essere la Francia. Il governo francese, dopo il fallimento del coprifuoco decretato due settimane fa, prevede un confinamento a livello nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì, secondo quanto riferito dall'emittente BFM-TV alla vigilia di un discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron. L'emittente ha precisato che il lockdown sarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi alle 20.

Germania, Merkel propone lockdown light approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Un lockdown light a partire dal 4 novembre e per tutto il mese valido per l'intero territorio potrebbe essere il nuovo provvedimento per frenare la pandemia in Germania: è questa la proposta contenuta nel documento che oggi la cancelliera Angela Merkel sottoporrà alla riunione con i governatori dei Land. Lo rende noto la Bild. Saranno chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e saranno vietate gli assembramenti di persone e le manifestazioni pubbliche. Scuole e asili rimarranno aperti.