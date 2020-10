Lockdown, sì o no? Dalla Francia alla Germania, cosa fanno gli altri

1/20 ©Ansa

Mentre in Italia si discute sull’ipotesi di nuove misure per contenere l'emergenza Covid-19, altri Paesi stanno adottando restrizioni molto stringenti. Il presidente francese Macron ha annunciato un lockdown nazionale da venerdì. Ci sarà un lockdown "soft" in Germania a partire dal 2 novembre, in vigore per 4 settimane su tutto il territorio. Crescono le pressioni di una parte significativa della comunità scientifica britannica sul governo di Boris Johnson per restrizioni ulteriori. Chiusure anche in Spagna, ma per il momento soltanto a livello regionale

Coronavirus, chi è pro e chi è contro un nuovo lockdown in Italia