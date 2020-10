1/12 ©Ansa

Sul sito dell’Inps è stata pubblicata la nuova sezione “Covid-19: tutti i servizi dell’Inps”, in cui si trovano i link a tutti i servizi di cui si occupa l’istituto previdenziale in seguito agli specifici decreti emanati in questi mesi dal governo per fronteggiare le ricadute economiche e sociali della pandemia e per fornire supporto ai cittadini, alle famiglie e ai lavoratori

Decreto ristori, cosa prevede