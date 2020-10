Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 28 ottobre

Continua a crescere il numero di casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 25mila nuovi positivi, su circa 199mila tamponi eseguiti. Sono 205 i morti, 125 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Nello specifico, i nuovi casi sono 24.991, in forte aumento rispetto ai 21.994 di ieri. Sono molti di più anche i tamponi eseguiti: 198.952, mentre ieri erano stati 174.398. I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 7.558, poi il Piemonte con 2.827, la Campania con 2.427 e il Veneto con 2.143. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 1.536, +125 rispetto a ieri (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).