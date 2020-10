Conte alla Camera, question time su Covid e decreto ristori. DIRETTA

Il presidente del Consiglio è atteso in Aula alle 14:30 per discutere del Dpcm del 24 ottobre e del decreto legge ristori. Dovrà chiarire soprattutto tempi e modalità di erogazione dei contributi a sostegno di aziende, lavoratori e famiglie

Giuseppe Conte parlerà dall’aula di Montecitorio oggi, mercoledì 28 ottobre, alle 14.30. Questo l’appuntamento del question time in cui risponderà alle interrogazioni per diversi chiarimenti sull’ultimo Dpcm del 24 ottobre. Intanto ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge ristori: tra le misure previste sostegni economici a bar, ristoranti, palestre, discoteche e a tutte le attività commerciali colpite da chiusure o da limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).