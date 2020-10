L'appello a Sky TG24: "Usate i bus privati per i trasporti urbani"

Il problema degli spostamenti nelle città è uno tra i più complessi da risolvere in tempo di pandemia. Sebbene i trasporti pubblici urbani siano stati generalmente potenziati, accade talvolta che la capienza superi l'80 per cento posto come limite per evitare assembramenti. Una soluzione, già adottata in alcune regioni e città, potrebbe essere quella di utilizzare i bus privati, che ora giacono invece inutilizzati per via della carenza di turisti e viaggi. Ad affermarlo è anche Riccardo Verona, presidente del Comitato Bus Turistici Italiani, ospite a SkyTG24 Business. Guarda nel video una parte del suo intervento.

Nella puntata di martedì 27 ottobre, oltre a Verona, sono stati ospiti anche Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, e Gianni Delogu, presidente di Sanycar. Riguarda qui la puntata intera.