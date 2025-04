Banconote da 50 euro non spendibili e ritirate, ecco dove e perché

Introduzione

La Banca di Spagna si sta preparando a ritirare alcune banconote da 50 euro in stato di progressivo deterioramento. Secondo quanto riferisce il giornale iberico Ideal, il ritiro dovrebbe avvenire questa estate, a luglio. Anche se la notizia ha suscitato allarme, soprattutto fra chi continua a usare il contante, non si tratta di un’operazione straordinaria: sono infatti previsti dei protocolli per la sostituzione di banconote difettose, con altre nuove. È una misura che punta a migliorare il sistema monetario.