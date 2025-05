Crescono gli acquisti online in Italia: ecco quanti miliardi valgono

In generale, dalle ricerche di Netcomm sul 2025, emerge come i consumatori digitali superano i 35 milioni, con 1,2 milioni di nuovi utenti in un solo anno. Le aziende attive nell'e-commerce, stando al report, sono oltre 91mila. "Il prossimo passo per le imprese sarà investire in logistica, customer experience e tecnologie abilitanti per consolidare la relazione con i consumatori e sostenere la competitività del Made in Italy anche sui mercati internazionali", ha detto Roberto Liscia, presidente di Netcomm.

