Secondo uno studio realizzato da Netcomm, il digitale avvicina gli italiani ai libri. “Non c’è solo lo shopping online che è uno strumento fondamentale per gli expat e per chi vive in aree povere di librerie: cercare dei consigli di lettura sul web attraverso browser, social network e chatbot non esclude che l’acquisto finale avvenga in una libreria fisica. La vecchia contrapposizione ideologica tra online e offline è ormai superata”, spiega il presidente Roberto Liscia