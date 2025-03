Svezia, stop spesa per una settimana: protesta contro i prezzi alti

Secondo alcune stime, il costo annuale per sfamare una famiglia in Svezia è aumentato fino a 30.000 corone (circa 2.700 euro) a partire da gennaio 2022. E si prevede che un pacco di caffè raggiungerà presto la soglia simbolica di 100 corone (9,24 euro). Si tratta, come segnala il "The Guardian", di un aumento di oltre un quarto rispetto all'inizio dell'anno scorso, anche considerando i dati diffusi dall'agenzia governativa Statistics Sweden. In questo senso, la scorsa settimana, dopo il più significativo aumento dei prezzi dei prodotti alimentari in due anni, migliaia di persone in tutta la Svezia hanno deciso di boicottare i più grandi supermercati del Paese per sette giorni, senza andare a fare la spesa soprattutto in alcune catene di supermercati.