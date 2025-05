Bonus anziani 2025, al via i pagamenti da giugno: come fare domanda

La prestazione decade e l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato in caso di cessazione, per qualsiasi motivazione, del pagamento dell’indennità di accompagnamento; in caso di attestazione Isee sociosanitario ordinario superiore a 6mila euro; in caso di mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità previste dalla legge e più sopra indicate. L’Inps ricorda, in ogni caso, che il cittadino può, in un momento successivo all’accoglimento della domanda, rinunciare alla prestazione.

