Bonus anziani 2025 al via: come funziona e a chi è rivolto

Introduzione

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo che rende operativa la prestazione universale per anziani non autosufficienti, una misura nata con la legge delega n. 33 del 2023. Viene erogata dall'Inps, su espressa richiesta da parte dell’interessato in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato. Assorbe l'indennità di accompagnamento e la integra.