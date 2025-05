Pensioni, da giugno il recupero Inps dei bonus non dovuti nel 2022

Anche se per molti questa novità può sembrare una sorpresa sgradita, va ricordato che il recupero delle somme non spettanti è previsto per legge. Inoltre, la misura era già stata annunciata: al momento dell’erogazione, infatti, era stato espressamente scritto che si trattava di anticipi subordinati a una successiva verifica dei requisiti. Non si tratta perciò di un cambio di rotta da parte dell’INPS, ma dell’applicazione di norme già in vigore al momento dell’erogazione dei bonus