Mercatini di Natale e addobbi: quali sono i Comuni che spendono di più

Introduzione
Per luci e addobbi a Natale i Comuni italiani non badano a spese. Gli investimenti per abbellire le città sono messi in conto da più della metà delle amministrazioni comunali che, tutte insieme, raggiungono una spesa totale di 397,4 milioni di euro. Questo è quanto emerge da uno studio di Jfc, società di consulenza turistica e territoriale, pubblicato dall’Ansa. I Comuni che nel periodo natalizio organizzano eventi e mercatini e si impegnano per riempire le strade e i palazzi con addobbi e luminarie sono precisamente 5.084, ovvero il 64,4% del totale. Per quanto riguarda illuminazioni, decorazioni, alberi e spettacoli natalizi, le amministrazioni comunali italiane spendono circa 274 milioni di euro. A questa somma vanno però aggiunte anche altre spese accessorie come il costo extra per pagare il personale comunale (98,5 milioni per maestranze, tecnici, personale d'ufficio, etc) e per l'energia elettrica (24,9 milioni). Vediamo nel dettaglio quali sono i Comuni che per Natale spendono di più.
Quello che devi sapere
Napoli in cima
Per fare una lista dei Comuni che spendono di più per le luminarie natalizie bisogna anche tenere conto delle fasce demografiche.
In vetta alla classifica c’è Napoli: il capoluogo campano è al top della spesa sostenuta per luci, eventi, mercatini, addobbi di Natale con un investimento di 4,8 milioni di euro.
A seguire, con un distacco notevole, troviamo Sassari che sostiene una spesa pari a 2,3 milioni di euro. Poi si passa agli oltre 1,3 milioni di Trieste e di Messina sino a 1,1 milioni spesi dal Comune di Siena.
I casi di Roma, Milano e Firenze
Roma, Milano e Firenze si trovano pure in cima alla classifica delle città che investono di più nelle luminarie. Tuttavia, per i capoluoghi di Lazio, Lombardia e Toscana è più complicato avere i numeri precisi e fare una stima dettagliata. Come spiega infatti Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca, “in quanto il Comune fa investimenti diretti in quota con associazioni e no profit e molto distribuiti fra i vari municipi, quindi diventa complesso fare una valutazione unitaria".
Comuni con oltre 100mila residenti
Come anticipato, per stilare una lista bisogna anche tenere conto delle fasce demografiche. Guardando quindi alle città con oltre 100mila residenti, oltre alle già citate Napoli, Sassari, Trieste e Messina che superano più o meno abbondantemente il milione, troviamo Reggio Calabria, Rimini e Forlì che investono circa 770mila euro, mentre Cagliari spende circa 220mila euro. Meno di 200mila euro è l'investimento di Ravenna e Foggia ed ancora minore quello di Latina (134mila euro circa).
Comuni tra i 60mila e i 100mila residenti
Tra i Comuni con un numero variabile tra i 60mila e i 100mila residenti emerge Udine con 320 mila euro. Seguono Cesena e Treviso che si assestano su una cifra attorno ai 270mila euro, contro i 247mila euro di Ancona e la più risparmiosa Viterbo con 170mila euro.
Comuni più piccoli
Tra i Comuni con un numero variabile tra i 20mila e i 60mila residenti, oltre alla già citata Siena che supera il milione di spesa, troviamo Trani con 585mila euro di investimento, Cervia con 450mila euro, Ostuni con 330mila euro, ma anche Frosinone con 290mila euro e Macerata con un investimento di 220mila euro. Interessante notare come, facendo una media, questi Comuni più piccoli sostengano una spesa maggiore rispetto ad amministrazioni con 60-100mila abitanti: questo perché si tratta di città turistiche che quindi hanno interesse ad aumentare la propria attrattività per richiamare visitatori. Infine, tra i Comuni con meno di 20mila residenti vi è Finale Ligure che investe 115mila euro, Montelupo Fiorentino 50mila euro, 36mila euro li spende il Comune di Rho mentre il piccolo Comune di Riva Ligure spende 23,5mila euro.
Feruzzi: “Solo 280 Comuni in grado di attrarre visitatori”
Come fa notare l’amministratore di Jfc Massimo Feruzzi, le amministrazioni comunali che investono in addobbi, luci ed eventi sono più di 5mila ma di queste "solo 280 sono in grado di attrarre visitatori che soggiornano almeno una notte nella località per vivere l'atmosfera e partecipare a eventi o spettacoli”. Per il responsabile della ricerca, “troppo spesso queste spese rispondono solo all'esuberanza dell'amministratore di turno, senza considerare se, poi, gli appuntamenti e le decorazioni rendono valore al territorio in termini turistici".
Ruolo degli sponsor
Di questa ingente spesa che raggiunge in Italia quasi 400 milioni di euro, solo una quota del 31,2% è coperta da sponsor. "Il dato più significativo è rappresentato dal fatto che ben il 73,2% di tali entrate da 'sponsor' provenga, in realtà, da partecipate, in house, aziende speciali, fondazioni o altri enti del territorio di riferimento, quindi strettamente connesse all'amministrazione comunale, mentre solo il 26,8% di tali entrate giunge realmente da aziende private", ha spiegato Feruzzi.
