Mercatini di Natale e addobbi: quali sono i Comuni che spendono di più

Introduzione

Per luci e addobbi a Natale i Comuni italiani non badano a spese. Gli investimenti per abbellire le città sono messi in conto da più della metà delle amministrazioni comunali che, tutte insieme, raggiungono una spesa totale di 397,4 milioni di euro. Questo è quanto emerge da uno studio di Jfc, società di consulenza turistica e territoriale, pubblicato dall’Ansa. I Comuni che nel periodo natalizio organizzano eventi e mercatini e si impegnano per riempire le strade e i palazzi con addobbi e luminarie sono precisamente 5.084, ovvero il 64,4% del totale. Per quanto riguarda illuminazioni, decorazioni, alberi e spettacoli natalizi, le amministrazioni comunali italiane spendono circa 274 milioni di euro. A questa somma vanno però aggiunte anche altre spese accessorie come il costo extra per pagare il personale comunale (98,5 milioni per maestranze, tecnici, personale d'ufficio, etc) e per l'energia elettrica (24,9 milioni). Vediamo nel dettaglio quali sono i Comuni che per Natale spendono di più.