Visite fiscali, richieste più facili per i datori di lavoro. Le novità

In merito alla voce “Richieste da attestati malattia”, sono state corrette alcune incongruenze, in merito alla data di visita scelta e al periodo di malattia del lavoratore. Infatti, ora l’utente, se non è stata in precedenza selezionata alcuna delega, dovrà selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente, trasmettendo la dichiarazione di intenti. Una volta selezionati uno o più attestati di malattia, per cui si vuole richiedere la visita medica di controllo del dipendente fermo per motivi di salute, verranno mostrate in automatico alcune informazioni come:

codice fiscale del lavoratore;

nome e cognome del lavoratore;

numero PUC dell’attestato;

data di rilascio e data di fine prognosi.

Una volta inseriti questi dati e specificata la natura del datore di lavoro, se pubblico o privato, oltre che la fascia oraria, verranno corretti eventuali dati sbagliati: se la data di visita richiesta non rientra nel periodo di malattia del lavoratore, questa data verrà corretta con quella di fine diagnosi. Al termine si potrà visualizzare un riepilogo di quanto presente con i dati di ogni visita fiscale, l’opzione di modifica dei dati immessi e di eliminazione delle richieste fatte