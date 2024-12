Visite fiscali 2025, orari e fasce di reperibilità dei controlli Inps

Introduzione

Come riporta il messaggio Inps 4620/2023, dallo scorso anno i controlli effettuati dall’Istituto di previdenza in caso di malattia osservano le stesse fasce orarie. Anche per il 2025 dunque i lavoratori che si assentano per motivi di salute possono ricevere visite fiscali tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, festivi inclusi.