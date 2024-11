Qual è la strategia del governo sui dipendenti pubblici? Tre tendenze

L'accordo con le sigle sindacali e i finanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio per il 2025 tracciano tre strade che, a prima vista, riconducono tutte a una strategia chiara: riduzione del costo del lavoro pubblico, compensato da un minore carico lavorativo. In altre parole, più impiegati e meno retribuiti. È questa la via adeguata?