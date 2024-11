Concorsi Inps, 2.500 assunzioni entro dicembre: bandi e scadenze

È prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’Inps La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale di Reclutamento "InPA", raggiungibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it . La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato (“modulo A”) devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul Portale "InPA" e sul sito istituzionale dell'INPS. Allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda il portale non permetterà più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. I requisiti di ammissione ed ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando.