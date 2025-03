Bonus anziani, controlli automatici Inps su requisiti e spesa

Introduzione

L’Istituto nazionale di previdenza ha fornito, tramite il messaggio n.949 del 18 marzo 2025, nuove indicazioni operative sulla misura sperimentale destinata a soggetti con almeno 80 anni d’età che versano in condizioni di difficoltà economica e di salute. I controlli automatici dell’ente mirano ad accertare il possesso dei requisiti come un Isee sociosanitario valido non superiore a 6mila euro all’anno e la titolarità dell’indennità di accompagnamento. Spetta invece ad una commissione medica valutare l’effettivo bisogno assistenziale “gravissimo” del beneficiario, da accertare anche tramite la compilazione di un apposito questionario sul contesto familiare